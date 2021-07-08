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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نضاله المؤثر في مكافحة الكراهية.

الأمم المتحدة تمنح أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتوراه الفخرية لدوره في مكافحة الكراهية

محمد العيسى
محمد العيسى

منحت الأمم المتحدة عبر جامعتها للسلام «الدكتوراه الفخرية» للدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، تقديراً لجهوده المتميزة في دعم الدبلوماسية الدولية، وتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب، ونضاله المؤثر في مكافحة الكراهية.


وألقى العيسى كلمةً عبر فيها عن شكره وتقديره لهذا التكريم واستمراره لبذل المزيد من العمل في خدمة السلام، لكونه جاء من جامعة مرموقة قدمت إسهامات عالمية مشهودة في خدمة السلام العالمي، إضافة إلى أنّها أنشئت وفق معاهدة دولية خصيصاً لهذا الغرض النبيل، ونوه العيسى بدور الجامعة الكبير في خدمة السلام، مستفيدة من ثقلها الأممي.


من جانبه، ألقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيد جاكتة، كلمة أشاد فيها بالتقدير الذي يحظى به الدكتور العيسى على نطاق واسع باعتباره شخصية دولية رائدة للاعتدال الديني والفكري، وأنه يواصل العمل الجاد لإيصال رسالة الإسلام المعتدل والتعايش السلمي حول العالم، ويبذل جهوداً لتوعية الأقليات المسلمة مستعرضاً جهوده حول العالم. وأضاف: «يعتبر العيسى شخصية فريدة حيث قاد أكبر وفد إسلامي لزيارة معسكر الاعتقال والإبادة النازية في ألمانيا».


بدوره أكد الدكتور فرانسيسكو روخاس، رئيس جامعة الأمم المتحدة للسلام أن منح درجة الدكتوراه الفخرية للدكتور محمد العيسى هو اعتراف بمساهماته الفردية وجهوده الإنسانية في مجال السلام وحل النزاعات ونشر الوئام. ولفت إلى أنّ جامعة السلام منذ تأسيسها منحت هذه الدرجة الفخرية لنخبة من الشخصيات المتميزة، تضمنت خمسة رؤساء دول سابقين وغيرهم ممن ينحدرون من جنسيات مختلفة وخلفيات دينية مختلفة.


وأضاف روخاس: ««تتشرف جامعة السلام بمنح درجة الدكتوراه الفخرية للدكتور محمد العيسى الذي يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره الصوت العالمي للاعتدال الديني، ونظير التزامه بتوعية العالم أجمع بالقيم الدينية التي تتمثل في التعاطف والتفاهم والتعاون بين بني البشر، وقد كان الدكتور محمد العيسى رائداً في بناء شراكات جديدة بين المجتمعات والأديان والأمم».


يُذكر أن جامعة السلام تتمتع بمكانة عالمية، إذ أُنشئت بموجب معاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1980، وتتمثل رسالتها الرئيسية في خدمة الإنسانية بمؤسسة دولية مرموقة في التعليم العالي بهدف تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي، والعمل على تخفيف العقبات التي تعتري طريق السلام العالمي بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وتقدم إسهامات دولية فريدة من نوعها في دراسات السلام والصراعات وتسوية المنازعات والقانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية البيئة والأمن، إذ تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه البرامج للممارسين وصانعي السياسات.

الأمم المتحدة الدكتوراه الفخرية محمد العيسى رابطة العالم الاسلامي الدولية الشعوب مكافحة الكراهية

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