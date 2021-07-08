الهند تسجل 45 ألفا و892 إصابة جديدة 817 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزراة الصحة الهندية، 45 ألفا و892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و709 آلاف و557 شخصا.



وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 817 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 405 آلاف و28 شخصا.



وأفادت بأن 44 ألفا و291 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و843 ألفا و825 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 460 ألفا و704 حالات.

