الأهرام: التحرك المصري في قضية سد النهضة محسوب بكل الدقة

أكدت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها الصادرة، صباح اليوم الخميس، أن التحركات والخطوات المصرية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة محسوبة ومدروسة بكل دقة.

وتحت عنوان "التحرك المصري محسوب بكل الدقة، ذكرت "الأهرام" أنه ليس صحيحا ما يروج له البعض من أن مجلس الأمن الدولى غير قادر على التدخل لحل المشكلات الإقليمية التى تقع بين الدول بعضها وبعض لأن مشروعية وجود هذا المجلس، بل ومشروعية منظمة الأمم المتحدة بكاملها، أساسها التدخل السريع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية تكتسب هيبتها من التزامها بقرارات وتوصيات المجلس والمنظمة، وليست مصر استثناء من هذه القاعدة، ومعروف عن الدولة المصرية، منذ نشأة الأمم المتحدة، أنها من أكثر الدول احتراما للشرعية الدولية، ومن ثم عندما تتوجه مصر إلى مجلس الأمن فى أى قضية تتعلق بالنزاعات الإقليمية بمنطقتها فإنها تتوقع أن يقوم المجلس بواجبه، وإلا فإن مشروعية المجلس، كحافظ للسلم والأمن الدوليين، تصبح على المحك.

وأضافت أن مصر لديها من القوة ما يجعلها قادرة على الحفاظ على حقوقها (كل حقوقها)، ويبقى أنه ينبغى التشديد هنا على نقطة فى غاية الأهمية، هى أن لجوء مصر إلى الشرعية الدولية، ممثلة فى مجلس الأمن، لا يأتى من موقف ضعف أو قلة حيلة أبدا، نظرًا لأن مصر ليست دولة ضعيفة بل على العكس فإن تحرك مصر الدبلوماسى يعد تعبيرًا عن القوة والذكاء والكياسة لأن التهور والاندفاع والعنتريات تعقد المشكلات ولا تحلها، ومصر تعرف بالضبط ما الذى تفعله.. وكل خطوة بحساب