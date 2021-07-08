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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة.. 34 الف طالب موزعين على 86 لجنة فى المنيا

مدارس المنيا تستعد
مدارس المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ للشعبتين العلمية والأدبية، اعتبارا من السبت القادم 10 يوليو الجاري، لتستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري للشعبة العلمية، و2 أغسطس المقبل للشعبة الأدبية، ويؤدى الامتحان ما يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.

وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من متابعة جاهزية كل المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها، من حيث الآثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت، ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان مع تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بالمدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لآداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ، على اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، مع توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن التسع ، بضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بمحيط المدارس وتكثيف عمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانيه، والمرور على لجان الامتحانات على الطبيعة لوضع الخطط لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية للجان، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود لخروجها بالشكل اللائق.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة، بتواجد زائر صحى بكل مدرسة وأن تكون المديرية على استعداد تام بسيارات الإسعاف وكافة المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة اى طارئ يحدث وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحي.

من جانبها واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال النظافة ورفع الأتربة والتطهير بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، ورفع الإشغالات أمام اللجان، وتطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بها.
  

التربية والتعليم امتحانات الكهرباء التعليم محافظ المنيا امتحانات الثانوية العامة اللواء اسامة القاضي السبت القادم لجان امتحانات الثانوية العامة

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