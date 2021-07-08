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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"التعليم العالي": تجديد ندب إسلام أبو المجد مستشارًا للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء

الدكتور إسلام حمزة
الدكتور إسلام حمزة أبو المجد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتجديد ندب الدكتور إسلام حمزة أبو المجد، الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، مستشارًا للوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء.


جدير بالذكر أن الدكتور إسلام أبو المجد يشغل حاليا منصب نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وقد شغل العديد من المناصب، وعضوية اللجان الدولية والمحلية ومنها: رئيس شعبة الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ونائب رئيس المنظمة الإفريقية للاستشعار من البعد والبيئة، رئيس مجموعة العمل لمتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقية بشأن تنفيذ أعمال وكالة الفضاء الإفريقية، وممثل لقارة إفريقيا في اللجنة الإفريقية – الأوروبية العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والافريقي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووضع استراتيجيات التعاون المشترك بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، فضلا عن أنه عضو بالمنظمة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا لإنشاء نظام وبنية معلوماتية جغرافية موحدة لإفريقيا، بالإضافة إلى المشروعات البحثية والخدمية لدول شمال افريقيا في الدراسات البيئية البحرية وتغير المناخ.

 

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول متابعة الاعتماد الدولي لمعامل الجامعات المصرية
 

جدير بالذكر انه قد استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والقائم بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول متابعة دعم وتأهيل المعامل بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي لأربع جامعات (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وكفر الشيخ) التي حصلت على مشاريع دعم وتأهيل للاعتماد الدولي "الدورة الثانية عشرة".

 

أوضح التقرير أن البدء في هذه المشروعات تم في نوفمبر 2020، وسوف يتم الانتهاء منها في مايو 2022 ، بتمويل يصل إلى حوالي 25.5 مليون جنيه، بنسبة تمويل 60% من الوزارة و40 % من الجامعة.

 

وصرح د.محمود وفيق القائم بأعمال مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي ورئيس الفريق المشكل من أساتذة الجامعات والخبراء في تأهيل واعتماد المعامل الدولية، بأن الفريق قام بزيارة دعم فني ومتابعة لمعامل جامعة القاهرة، وعددها 5 معامل، هي معمل المناعة، ومعمل السيتوجينتكس (الوراثة الخلوية) بمعهد الأورام، والمعمل المرجعي لفحوصات خلايا الدم المناعية بمركز خدمات نقل الدم بكلية الطب، ومعمل وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بكلية الطب البيطرى، ومعمل تطبيقات الليزر والنانوتكنولوجي في العلوم الحيوية الضوئية بمعهد الليزر، والتي تم تمويلها بإجمالي مبلغ 8.7 ملايين جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات و 40% من جامعة القاهرة؛ لتصل المعامل التي تم اعتمادها بجامعة القاهرة إلى  21 معملًا معتمدًا دوليًّا، بإجمالي تمويل مبلغ 20  مليون جنيه.

 

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