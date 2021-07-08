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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 10 الجارى للعام الدراسى 2020/2021، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

ووضعت وزارة الداخلية خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

 

كما عينت الداخلية تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لجميع صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

 

كما تمتد خطة وزارة الداخلية إلى جميع الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.


وقد قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد جميع القوات المشاركة فى عملية التأمين والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم جميع أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

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