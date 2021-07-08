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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 قوانين أبرزهم التحرش.. مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب عن مناقشة  تقرير اللجنة العامة الاسبوع المقبل عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن:  النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا،و  النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

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ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من  النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

 

 أخذ الرأي النهائي على 3 قوانين


و يشهد المجلس أخذ الرأي النهائي على:


1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.


2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.


3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

3 قوانين ابرزهم التحرش البرلمان الاسبوع المقبل النائب علاء عابد النائب عاطف المغاوري النائب أشرف رشاد

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