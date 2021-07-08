جماركها 7 ملايين جنية .. ضبط معدات بترولية مهربة بالاسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (1298 معدات ومهمات بترولية "حلقات ووصلات معدنية – قطع إسطوانية - مواد لاصقة – جلب – جوانات - مضخات – أفيز معدنى" ، 940 قطعة مستلزمات طبية متنوعة ، 4776 كرتونة مستلزمات طبية متنوعة "سائل جل – هاند جل كمامات - قفازات طبية) أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالمخالفة للقانون ، وذلك بمخازن إحدى شركات المعدات البترولية والمستلزمات الطبية كائنة بالمنطقة الحرة بالعامرية.



قدرت القيمة والرسوم والغرامة الجمركية بمبلغ (7971615 – سبعة مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً)



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

