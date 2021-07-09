ضبط 16 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بـ المنوفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة الزراعية عن ضبط "2" مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 16 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية الإنتاج الزراعى، بنطاق مديرية أمن المنوفية.



وفى مجال حماية البيئة والتفتيش البيئى تم ضبط 5 منشأة صناعية "بدون ترخيص" (عدم وجود "رخصة مزاولة نشاط – شهادات صحية - سجل بيئى" - ارتفاع نسبة الصوت عن المسموح بها داخل بيئة العمل - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (5) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (3) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية ، نطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (35) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديرية أمن المنوفية.



وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط قضية بالمخالفة لقانون حماية منافع الرى والصرف، بنطاق المنطقة المركزية.

