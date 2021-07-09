ضبط 5 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- هواتف محمول)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (24) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1243) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (179) حكم قضائى متنوع.



وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

