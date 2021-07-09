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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة إجبار المواطنين على شراء مستلزمات من وحدات المرور

المستلزمات المرورية
المستلزمات المرورية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم ، وإحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور .

إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية

بالفحص تبين عـــدم صحـــة إدعـــاء المذكـــور ، وأن كافة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة فى هذا الشأن

الأمن

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