ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة قبل العيد

تبحث الكثير من الفتيات عن ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، وخصوصا قبل العيد ولذلك نقدم لكي اليوم افضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة يمكن ان تعتمدي عليها خلال الصيف وقبل العيد





ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة



عند البحث عن ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة ، فنجد الخيار في اولي الوصفات التي يمكن تعتمدي عليها وذلك عنطريق مزج شرائح الخيار المقشرة مع مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ضعي حزمة العناية بالوجه العشبية على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اغسله واتركه حتى يجف للحصول على بشرة متوهجة ولون بشرة أفتح.

ماسك البيض

بياض البيض يعمل العجائب على بشرتك، حيث ان للبيض خصائص قابضة ، يمكنه تقليص مسامك وشد بشرتك وتفتيح لون بشرتك .

لعمل قناع بيض لتبييض البشرة ، اخلطي ملعقتين صغيرتين من مسحوق دقيق الذرة وبياض بيضة ، ضعيه على وجهك. يمكن لمن لديهم بشرة معرضة لحب الشباب إضافة عصير الليمون إلى هذه العبوة للحصول على نتائج أفضل.

زيت الزيتون والعسل

لتفتيح لون بشرتك ، دلكي بشرتك يوميًا بزيت الزيتون والعسل، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل ودلكيه على بشرتك لبضع دقائق. إذا كانت بشرتك دهنية ، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون.

امسح بالماء الفاتر، سيعطيك هذا العلاج المنزلي بشرة أكثر إشراقًا.

الزبدة

اصنعي قناعًا منزليًا للوجه باستخدام بعض الزبدة غير المملحة وملعقتين كبيرتين من معجون الموز الناضج وملعقة صغيرة من العسل.

امزج جميع المكونات ودلكها على وجهك لبضع دقائق. استخدم قطعة قماش دافئة لإزالة العبوة، ستعمل هذه العبوة على تحسين بشرتك وملمس بشرتك

قناع قشر البرتقال

يمكنك وضع قناع قشر البرتقال للحصول على نتائج اشراق للبشرة. اطحني قشور البرتقال الطازجة بالحليب البارد وضعي المعجون على وجهك ورقبتك، استخدم هذه العبوة مرتين في الأسبوع للبشرة الفاتحة بشكل طبيعي

ماسك جل الصبار

اخلطي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار مع 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم و 1 ملعقة كبيرة من العسل في وعاء وضعيه على وجهك ورقبتك. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه باستخدام قطعة قطن مبللة بالحليب المبرد.

اغسلي وجهك بالماء البارد بعد مسحه بالحليب. ستعزز هذه العبوة بشرة بشرتك ومرونتها.

ماسك الارز وجوز الهند

استخدمي عبوة تقشير منزلية الصنع عن طريق خلط 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز مع القليل من زيت جوز الهند.

افركي هذا المزيج على بشرتك للتخلص من السمرة وتحسين بشرتك.