بسبب مشاجرة .. مصرع مسجل خطر في تبادل اطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقى عنصر إجرامى مصرعه وضبط أخر بقنا وبحوزتهما أسلحة نارية وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

مصرع مسجل خطر في تبادل اطلاق النار مع الشرطة بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي من بعض الأهالي بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لمحل البلاغ شاهدوا شخصان بحوزتهما أسلحة نارية ، ولدى اقتراب القوات قاما الشخصان بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن مصرع أحدهما وتبين أنه (بدون عمل - مقيم بذات القرية ) ، وعثر بجواره على ( بندقية آلية ) .. كما أمكن ضبط الثانى وتبين أنه والد الأول (عامل - سبق اتهامه فـى 4 قضايا " خطف ، سلاح ، مشاجرة ضرب ") وبحوزته (بندقية آلية).

تم إاتخاذ الإجراءات القانونية.