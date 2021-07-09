عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى بكري : حديث وزير الخارجيه أمام مجلس الأمن يعبر عن كل مصري

صدى البلد

علق الإعلامى  مصطفى بكري على حديث وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن قضية سد النهضة  وذلك من خلال تغريدة عبر حسابة بموقع تويتر .

 

وغرد بكرى “ حديث وزير الخارجية أمام مجلس الأمن يعبر عن كل مصري ، لا تفريط في نقطة ماء واحده من حقوقنا كدولة مصب ، ومصر تحمل أثيوبيا مسئولية الوضع الخطر الذي تعيشه المنطقة ”.

 

و قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة، إن على إثيوبيا احترام القانون الدولي والتوقف عن التعنت في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي: " أي طرف يرفض قيام مجلس الأمن بدوره في حل أزمة سد النهضة عليه تقديم تبرير لذلك".

وتابع شكري: "سنواصل إبداء المرونة في أزمة سد النهضة ولكن علينا حماية مصدر حياة المصريين، ولا أساس لمظلومية إثيوبيا للتهرب من التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".

واستطرد شكري: "واثقون من أن مجلس الأمن سيضطلع بمسؤوليته ويتناول قضية سد النهضة من منظور الدبلوماسية الوقائية، ومجلس الأمن يمكن أن يضطلع بمسؤولياته في مسألة سد النهضة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وصمته عن ذلك يُعد إهمالًا".

وقال شكري: " إثيوبيا لم تظهر أي نية سياسية حول التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة وقد اتفقنا على إطلاق جولة واسعة من المفاوضات حول سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأوضح قائلاً: "على إثيوبيا احترام القانون الدولي والتوقف عن التعنت ولابد أن تكون أي جولة قادمة وفقا لإطار زمني محدد، واستمرار ملء سد النهضة بشكل أحادي يجعل المفاوضات مع إثيوبيا بشأنه غير فعالة".

وقال وزير الخارجية المصري: " إثيوبيا لم تقدم تبريرًا لرفضها مخرجات اجتماعات كينشاسا بشأن سد النهضة".

مصر سد النهضة سامح شكري مصطفى بكري وزير الخارجية

ترشيحاتنا

رامي رضوان: الفنان أحمد حاتم تعرض لـ حادث سير

الصحة: تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 19 حالة وفاة

مصر تحصد فضية وبرونزية بطولة العالم للسباحة بالزعانف المونو

أعمال مكروهة في يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيها

وزيرة خارجية السودان تؤكد: الاتحاد الأفريقي مهيأ لقيادة مفاوضات سد النهضة

الفيلر والبوتكس حلها.. مشاكل جسدية تصيب المرأة وتؤثر على حياتها الجنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ