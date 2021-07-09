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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة .. صور

مصرع عنصر إجرامى
مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ممارسى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات وإستعراض القوة بالأسلحة النارية .

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزبر الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تردد (أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى قضيتى" سرقة بالإكراه - مشاجرة " ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا - مقيم بأسيوط) على إحدى المزارع الكائنة بطريق (القاهرة/الإسكندرية ) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزى ومداهمة المزرعة المشار إليها ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل ، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف.. وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى ، وبتفتيش المكان عُثر على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية – بندقية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 نظارة ميدان) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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