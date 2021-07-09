عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصدر أمنى يكشف حقيقة اعتداء تجار مخدرات على محامى بعزبة الهجانة

صدى البلد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) بشأن تعرض محامى للاعتداء من قبل شخص يقوم ببيع المواد المخدرة أسفل مسكنه بمنطقة عزبة الهجانة حال طلبه منه مغادرة المكان.

تعرض محامى للإعتداء من قبل شخص يقوم ببيع المواد المخدرة

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بين طرف أول (محامى – شقيقيه) طرف ثانى (مالك ورشة نجارة "له معلومات جنائية- وزوجته - شقيقة) بسبب خلافات الجيرة.

وعقب ذلك حضر الأول من الطرفين للقسم وتم التصالح فيما بينهما بديوان القسم بالتراضى ، وطلبا إثبات تصالحهما رغبة منهم فى ذلك ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون ثمة تجاوزات تجاه أى من الطرفين .

كما تبين انتحال "مالك الورشة" (الأول من الطرف الثانى) لصفة شقيقه خشية ضبطه فى حكم قضائى صادر ضده عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

موضوعات متعلقة

ضبط 187 قطعة سلاح ناري في حملات للشرطة بالمحافظات

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة .. صور

بسبب مشاجرة .. مصرع مسجل خطر في تبادل اطلاق النار مع الشرطة بقنا

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية بينها 2018 "تجاوز سرعة"

الأمن يكشف حقيقة إجبار المواطنين على شراء مستلزمات من وحدات المرور

عبر المحمول .. الداخلية تعلن عن خدمة جديدة للمواطنين لمتابعة بلاغات جرائم الانترنت

مصدر أمني ينفي تعرض المحتجزات داخل السجون لانتهاكات جسدية

ضبط 19 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن

بنتلي تكشف الستار عن فلاينج سبير 2022 الهجينة.. صور وفيديو

بإجمالي ثروة تخطت الـ 100 مليار.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم

السودان.. النيابة العامة تقرر الإفراج عن معتقلين مقربين من نظام البشير

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ