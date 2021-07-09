مصدر أمنى يكشف حقيقة اعتداء تجار مخدرات على محامى بعزبة الهجانة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) بشأن تعرض محامى للاعتداء من قبل شخص يقوم ببيع المواد المخدرة أسفل مسكنه بمنطقة عزبة الهجانة حال طلبه منه مغادرة المكان.

تعرض محامى للإعتداء من قبل شخص يقوم ببيع المواد المخدرة

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بين طرف أول (محامى – شقيقيه) طرف ثانى (مالك ورشة نجارة "له معلومات جنائية- وزوجته - شقيقة) بسبب خلافات الجيرة.

وعقب ذلك حضر الأول من الطرفين للقسم وتم التصالح فيما بينهما بديوان القسم بالتراضى ، وطلبا إثبات تصالحهما رغبة منهم فى ذلك ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون ثمة تجاوزات تجاه أى من الطرفين .

كما تبين انتحال "مالك الورشة" (الأول من الطرف الثانى) لصفة شقيقه خشية ضبطه فى حكم قضائى صادر ضده عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .