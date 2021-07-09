التعليم: إجازة 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب عيد الأضحى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناء على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، سوف تتوقف امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن هذه الأيام ستكون إجازة من امتحانات الثانوية العامة ، لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك “من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021”

وينطلق غدا السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 لـ12 ظهرا).



الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).



السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.



الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.