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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: إجازة 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب عيد الأضحى

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناء على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، سوف تتوقف امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن هذه الأيام ستكون إجازة من امتحانات الثانوية العامة ، لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك “من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021”

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تسليم إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في لجان الثانوية العامة غدا

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التعليم: رابط تنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية يعمل بكفاءة الآن

وينطلق غدا السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).


الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية  (من 10 لـ12 ظهرا).


الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).


السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا). 


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.


السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).


الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية 


الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية  (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 


الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين


الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.


الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021. 


الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.


الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 


الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا. 


الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.


الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا. 


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021. 


الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا  لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.


الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة

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