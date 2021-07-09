روجينا بسالي تتسلم جائزتي فيلم كان لك معايا

تسلمت المخرجة روچينا بسالي اليوم ، جائزتي فيلمها كان لك معايا ، من مهرجان فاتن حمامة الدولي بلندن ، وذلك بعد إرسالهما من قبل إدارة المهرجان الذى أقيم هذا العام عن بعد" اون لاين " اتباعآ للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد .



والجدير بالذكر أن فيلم “كان لك معايا” للمخرجة روجينا بسالي، قد حصد جائزتين من مهرجان فاتن حمامة السينمائى الدولى .

وحصد فيلم كام لك معايا للمخرجة روجينا بسالي فى أول المهرجانات التي يشارك بها، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة .

صورة الجوائز بعد وصولهما

تدور أحداث فيلم كان لك معايا في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي.



فيلم كان لك معايا بطولة الفنان محمود قابيل،الفنانة صفية العمرى ، منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

سر تنازل محمود قابيل عن اجره :

وكانت روچينا بسالي مخرجة فيلم كان لك معايا قد أعلنت خلال حوارتها عن تنازل الفنان القدير محمود قابيل عن اجره ، دعما لها وللشباب المشاركين في العمل ، كما تنازلت بطل الفيلم منة جلال عن أجرها بالإضافة إلي تحملها تكاليف تصميم الملابس الذى ظهرت بها داخل أحداث العمل ، والذى دارت أحداثه في فترة زمنيه قديمة ، مما جعل الملابس تاخد طابع خاص .

وتم إعلان الجوائز الخاصة بمهرجان فاتن حمامة الدولى عبر الصفحة الرسمية به، وذلك بسبب عدم إقامة فعاليات نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وتكونت لجنة التحكيم مهرجان فاتن حمامة الدولى هذا العام من المنتج المصرى هشلم سليمان والمنتج الإيطالي لورنزو كارفيللى والممثل شون كورنين.