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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد عودة الحفلات.. إقبال على حفل توقيع أحمد يونس

صدى البلد

أقام الإعلامي أحمد يونس حفلة توقيعه في منطقة المطاعم بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52 بأرض المعارض بالتجمع الخامس.


 

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أكاذيب صغيرة.. كتاب جديد للسيناريست أحمد فرج في معرض القاهرة

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رئيس معرض الكتاب: جناح ثقافتك كتابك الأكثر إقبالا

وشهد  الحفل اقبال كبير من جمهوره بعد شراء روايته "نادر فودة 6 - العذراء والجحيم" كما يوقع "يونس" العدد الجديد من السلسلة الشهرية التى أطلقها منذ بداية العام الحالى "خبايا"، بالإضافة لإصدار خاص عبارة عن مجلد يضم 5 أعداد، يصدر عن دار سما للنشروالتوزيع.


 

إجراءات احترازية في معرض الكتاب

 

والتزم المتوافدون على المعرض بالاجراءات الاحترازية، للحماية من فيروس كورونا، بارتدائهم الكمامات.

ويحرص الجمهور على زيارة المعرض لاقتناء الكتب الجديدة للكتاب والمؤلفين المصريين والعرب.

وتقدم أجنحة وزارة الثقافة المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة على إصداراتهم لتشجيع الزوار على إقتناء الكتب في ظلإيقافمعارض الكتب في العالم.

تفاصيل معرض الكتاب 

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليوالجاريبمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية .

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًابحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكرالدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشروالكتب ، التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بثالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبيةوفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.  

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رئيس معرض الكتاب: جناح ثقافتك كتابك الأكثر إقبالا

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