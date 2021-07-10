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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز وتامر حسنى.. 4 ملايين جنيه إيرادات 5 أفلام

مش انا
مش انا

شهدت دور العرض المصرية انتعاشة جديدة، حيث تم عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لبطله كريم عبد العزيز، والذى حقق إيرادات جيدة فى أول يوم عرض، إلى جانب فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني الذى حقق إيرادات جيدة أيضا.

 

وأزاح كريم عبد العزيز الفنان تامر حسنى من القمة ليتصدر المشهد، وحققت الأفلام المعروضة حاليا مجتمعة إيرادات جيدة أمس، الجمعة، حيث بلغت قيمتها 4 مليون و405 ألف جنيه، وفقا لتصريح خاص من الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين 

حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و876 ألف جنيه، وذلك فى أول يوم عرض له.

 

ويعقد كريم عبد العزيز بطل فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أملا كبيرة فى تحقيق نجاح كبير، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السينما فى الفترة الحالية بسبب فيروس كوورنا المستجد.

 

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

 

مش أنا  

حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها مليون و421 الف جنيه يحتل بذلك المركز الثانى بعد فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”. 

 

قصة فيلم مش أنا 

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

 

أحمد نوتردام

واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 53755 جنيها، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.
 

العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

كريم عبد العزيز وتامر حسني.. تعرف على إيرادات 5 أفلام في يوم

18 مليون جنيه إيرادات فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال


ماما حامل

وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 17473 جنيها، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

 

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

 

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

 

ديدو

حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي 36699 جنيها وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.


 

أحدث أعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم “السرب”.

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