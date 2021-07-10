عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 11042 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (11042) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10997) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (877) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (252) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1575) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

أجهزة وزارة الداخلية للإجراءات الإحترازية انتشار فيروس كورونا جهود أجهزة وزارة الداخلية إرتدائهم الكمامات الواقية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

تحصيل 24 ألفا و850 جنيها من المواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات في سوهاج

غلق23 مقهى وتغريم 485 مواطنًا لعدم ارتدائهم الكمامات في سوهاج

ترشيحاتنا

تقرير تركي: جالاتا سراي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

مهزلة سياسية.. حكومة إسرائيل الجديدة تحت المجهر وهذا ما فعلته

وزير التعليم: عقوبات وخيمة لـ مصور امتحان عربي الثانوية العامة

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من لبنان.. وحزب الله بدائرة الاتهام

نصائح علي جمعة مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

جروبات الغش تتداول صور أسئلة وإجابات عربي الثانوية العامة.. والتعليم تتتبعها

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

"عمليات التعليم" تضبط الطالب المسئول عن نشر صور امتحان عربي الثانوية العامة

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ