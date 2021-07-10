نهائي أمم أوروبا .. موعد مباراة انجلترا وإيطاليا والقنوات الناقلة

يستعد ملعب ويمبلي لاستضافة مباراة نهائي أمم أوروبا يورو 2020 المقررة غدا “الأحد” بين منتخب انجلترا صاحب الأرض و إيطاليا.

وتقام مباراة نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا غدا الاحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020 عبر قناة beIN Sports HD 2 Max .

تاريخ مواجهات منتخبي إيطاليا وإنجلترا قبل نهائي يورو 2020

التقي المنتخبان من قبل في 27 مباراة، منتخب إيطاليا نجح في الفوز في 10 مباريات، فيما فاز منتخب انجلترا في 8 مباريات، وحدث التعادل 9 مرات، وكانت اخر مباريات بين المنتخبين في بطولة رسمية فى مونديال البرازيل 2014.

لكن على مستوى كأس أمم أوروبا 2020 التقى المنتخبان من قبل مرتين فقط وكان لـ منتخب إيطاليا النصيب فى الفوز فى المبارتين.

المباراة الأولى فى التاريخ بينهما كانت 15 يونيو عام 1980 فى البطولة التى استضافتها إيطاليا لأول مرة بمشاركة ثماني منتخبات قسمت لمجموعتين وحصد لقب البطولة آنذاك منتخب ألمانيا.

والتقى منتخب إيطاليا نظيره منتخب إنجلترا فى دور المجموعات حيث وقعا فى المجموعة الثانية رفقة كلا من بلجيكا التى تصدرت المجموعة وحلت إيطاليا وصيف بالإضافة لمنتخب إسبانيا الذي تذيل المجموعة.

وفاز منتخب إيطاليا “الآتزوري” بهدف نظيف على منتخب إنجلترا بهدف ماركو تارديلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر فى الدقيقة 79 من المباراة.

وكانت المباراة الثانية تجمع منتخب إيطاليا بمنافسة منتخب إنجلترا فى يورو 2012 الذي توج به المنتخب الإسباني على حساب الطليان برباعية نظيفة .

وجمعت المباراة الثانية بين إيطاليا وإنجلترا فى ربع نهائي أمم أوروبا 2012 والذي احتضنتها بولندا وأوكرانيا، وانتهت المباراة بين الطليان والإنجليز بالتعادل السلبي فى وقتها الأصلي والإضافي ليحتكم المنتخبان غلى ضربات الجزاء لتفوز إيطاليا 4-2.