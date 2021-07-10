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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ما مدى فعالية لقاحات كورونا لكبار السن؟ دراسة توضح

ما مدى فعالية لقاحات
ما مدى فعالية لقاحات كورونا لكبار السن؟

تسبب جائحة  الفيروس التاجي كورونا خسائر فادحة في حياتنا، وفي حين أن السكان الأصغر سنًا هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى خفيفة، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وأيضا الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا، هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وللوفاة؛ لذلك حرص المسؤولون الحكوميون من جميع أنحاء العالم على أنه إلى جانب العاملين في الخطوط الأمامية، كان كبار السن أول من تلقوا لقاحات كورونا COVID.

 

وأفادت دراسة، وفقا لموقع timesofindia، بأنه من المهم ملاحظة أن أي شخص وكل شخص يمكن أن يصاب بـ كورونا COVID-19، في حين أن الأعراض قد تختلف فإن SARs-COV-2 لا يفرق بين الأفراد.

 

وأوضحت أنه، ومع ذلك، بالمقارنة مع البالغين الأصغر سنًا، الذين يتمتعون بلياقة بدنية وليست لديهم ظروف موجودة مسبقًا، فإن كبار السن غير المحصنين والذين يعانون من أمراض مصاحبة معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس والإصابة بأمراض خطيرة، وذلك وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

 

ووفقًا للدكتورة روشيل والينسكي ، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تكشف البيانات الأولية أن أكثر من 99٪ من الوفيات خلال الأشهر الستة الماضية كانت بين الأشخاص غير المطعمين.

 

ويشير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أن الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق يشكلون 27٪ من إصابات COVID-19 في البيانات الأولية لشهر يونيو. قد تحتوي البيانات الأكثر اكتمالا من 26 ٪ من جميع الحالات.

 

ويقول الخبراء إن هذا تحول كبير من ديسمبر 2020 عندما كان 35 ٪ من جميع الحالات بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق، يشكل الأمريكيون في سن الخمسين وما فوق 36٪ من السكان. على الرغم من أن خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفيات لا يزال سائدًا لدى كبار السن، فقد حدث تحول كبير في النمط منذ بدء التطعيم في البلاد.

 

واقترحت دراسة بريطانية أيضًا، حدوث انخفاض كبير في حالات الاستشفاء من COVID بين كبار السن بعد طرح اللقاح.

 

وأشارت إلى أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لاكتساب بعض المناعة ضد الفيروس.

ونوهت الدراسات بأن بعض لقاحات كورونا COVID يمكن أن تثبت فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة بما في ذلك متغير دلتا ، مما يجعل الأمر أكثر أهمية للحصول على لقاحك، بينما لا يزال بإمكانك الإصابة بـ COVID-19 بعد التطعيم، كما يعتقد الخبراء أن اللقاحات يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة.

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