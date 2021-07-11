يسرق حلم الأمومة.. أضرار الإفراط في تناول الشاي باللبن

الشاى باللبن هو مشروب شائع في العديد من البلدان مثل تايوان والهند وفيتنام وكمبوديا، وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن إذا تم استهلاكه بشكل مفرط، فقد يكون ضارًا بصحتك.



أضرار الإفراط فى تناول الشاى باللبن



1. يحدث اضطرابات بالنوم

الشاي الأسود الذي يستخدم بشكل عام لتخمير شاي الحليب غني بالكافيين، عندما يحتوي الجسم على مادة الكافيين الزائدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات النوم مثل الأرق.

2. يسبب القلق





تشتهر بعض أنواع الشاي مثل البابونج بخصائصها المريحة، قد يؤدي شرب الشاي بالحليب الزائد أيضًا إلى القلق، والسبب الرئيسي لهذا التأثير الجانبي هو أن الشاي قد ينشط خلايا الدماغ مما يسبب الاسترخاء ولكن عندما تشرب الكثير، قد يؤدي ذلك إلى اختلال بسيط في المواد الكيميائية في الدماغ، مما يسبب القلق.

3. يسبب بثور الوجه



البثور هي أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للشاي بالحليب، إذا تم تناول الشاي بكمية معتدلة، فيمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، ولكن الكثير من الشاي يطلق حرارة شديدة ويمكن أن يتسبب في اختلال التوازن في المواد الكيميائية في الجسم مما قد يؤدي إلى ظهور البثور.

4. على عكس الشائع الإفراط فى تناول الحليب باللبن يسبب الإمساك

يحتوي الشاي على مادة الكافيين المفيدة لجهاز الإخراج ويساعد على تحسين تدفق الحركة، هذه المادة الكيميائية تزيل السموم من الجسم وتحسن تدفق الدم، ومع ذلك عند شرب الشاي بكثرة قد تسبب هذه المادة الكيميائية الإمساك لأنها يمكن أن تسبب الجفاف.

5. الأكثار من الشاي باللبن يسبب اضطراب لى مستوي ضغط الدم

من أخطر الآثار الجانبية لشرب الكثير من الشاي المعاناة من اختلال في ضغط الدم، إذا تم تناوله بكميات صغيرة، فإنه يحسن الدورة الدموية، ويحافظ على صحة قلبك، ويحسن وظائف المخ والأعصاب ويساعد على تعزيز جهاز المناعة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول شاي الحليب يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدل ضربات القلب وقد يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم.

6. احيانا قد يسبب احتمالية الإجهاض

الشاي هو الأفضل لجسمك لأنه يساعد في استرخاء العضلات وتهدئة عقلك وزيادة تدفق الدم، خلال فترة الحمل، يمكن أن يؤدي استرخاء العضلات المفرط وتناول منتجات إزالة السموم إلى الإجهاض. وبالتالي، يُنصح السيدات الحوامل بمراقبة استهلاك الشاي بعناية.