لا يتبقى على العيد سوى أيام قليلة، وتحتاج ربة المنزل إلى الذهاب لمراكز التجميل، ولكن نظرا لضيق الوقت وانتشار فيروس كورونا يمكنك التخلص من الجلد الزائد على قدميك باتباع ابسط العلاجات المنزلية السريعة.

علاجات منزلية لإزالة الجلد الميت من قدميك



كشف موقع هيلثي عن أفضل العلاجات المنزلية لإزالة الجلد الميت من القدمين



تؤدي الأنشطة البدنية إلى تصلب الجلد فيما يلي العلاجات المنزلية لإزالة خلايا الجلد الميتة من القدمين بسهولة

الملح علاج جيد لتشققات القدم

ملح إبسوم موجود في كل منزل. ملح إبسوم هو شكل بلوري من كبريتات المغنيسيوم ، وهو مركب معدني. نقع القدمين في حمام القدم الملح الإنجليزي وبعد إذابة الماء الدافئ والملح. يساعد في جعل الكعب المتشقق والجاف ناعمًا وناعمًا مما يساعد في إزالة الجلد الميت من القدمين بسهولة.

صودا الخبز تعالج الأكزيما وتزيل الجلد الميت

تساعد صودا الخبز في تقليل علامات الأكزيما،يساعد حمام صودا الخبز في خفض مستويات الحكة على الجلد،إنه علاج ميسور التكلفة لإزالة الجلد الميت من القدمين.

شمع البارافين

علاج فعال آخر لإزالة الجلد الميت هو استخدام شمع البارافين. تستخدم العديد من صالونات الأظافر أيضًا شمع البارافين لعلاج باديكير. أثناء استخدام شمع البارافين ، قم دائمًا بغمس القدمين في الشمع عدة مرات. بعد وضع طبقات الشمع ، تصبح القدمين صلبة ومغطاة بهذا الشمع. ثم يمكن إزالة الشمع. ستتم أيضًا إزالة أي جلد ميت موجود على القدمين مع الشمع. هذا سيجعل القدم أكثر نعومة ونعومة.