مشروب منعش .. طريقة عمل النسكافية المثلج

يعد النسكافية المثلج من المشروبات المنعشة في فصل الصيف، وتمد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه، والكافيين الذي يساعد على التركيز .

وإليكم الطرق المختلفة لتحضير النسكافية المثلج في المنزل مثل المقاهي

مكونات النسكافية المثلج



1 ملعقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة التحضير

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي من اختيارك

مكعبات ثلج

طريقة تحضير النسكافية المثلج

يُمزج الماء الساخن والقهوة في كوب طويل أو برطمان ؛ يقلب حتى تذوب القهوة.

املأ الزجاج بالثلج.

صب الحليب أو الماء البارد على الثلج ؛ يقلب للجمع.

أضف السكر حسب الرغبة (اختياري)، ويقدم النسكافية