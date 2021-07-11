مشروب منعش .. طريقة عمل النسكافية المثلج

يعد النسكافية المثلج من المشروبات المنعشة في فصل الصيف، وتمد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه، والكافيين الذي يساعد على التركيز .
وإليكم الطرق المختلفة لتحضير النسكافية المثلج في المنزل مثل المقاهي
مكونات النسكافية المثلج
1 ملعقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة التحضير
2 ملعقة كبيرة ماء ساخن
1 كوب حليب أو ماء بارد
1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي من اختيارك
مكعبات ثلج
طريقة تحضير النسكافية المثلج
يُمزج الماء الساخن والقهوة في كوب طويل أو برطمان ؛ يقلب حتى تذوب القهوة.
املأ الزجاج بالثلج.
صب الحليب أو الماء البارد على الثلج ؛ يقلب للجمع.
أضف السكر حسب الرغبة (اختياري)، ويقدم النسكافية