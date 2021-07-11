مصرع شاب على يد تاجر مخدرات بسوهاج

استيقظ مبكرًا لأداء صلاة الفجر ثم قام بتنظيف كولدير المياه الذي وضعه أمام ورشة الموبيليا الخاصة به؛ صدقة جارية على روح والده، ثم ذهب إلى منزل شقيق والدته ليطمئن عليه قبل أن يذهب إلى منزله تارة أخرى ليتفاجأ بصوت ضجيج في محاولة لبعض الأشخاص استفزازه للنزول إليهم عن طريق تشويه الكولدير بالآلات الحادة التي كانت بحوزتهم حينها.

دماء يرتوي منها الأسفلت وشاب في العشرينات من العُمر انتهى عمره على أيدي أربعة شباب من تُجار المخدرات بمنطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم ثانٍ سوهاج بمحافظة سوهاج.

أسباب المشكلة وسبب وقوع الجريمة:ـ

كان المجني عليه "أحمد. م. أ ـ 24 سنه ـ صاحب ورشة موبيليا"، يجلس بداخل ورشته لأداء عمله اليومي وتفاجأ بأن الجاني يجلس أمام ورشته ويبيع المواد المُخدرة وخاصة مادة الشابو المُخدر .

فخرج الشاب العشريني أسمر اللون طويل القامة، مهرولاً لمنع ما يحدث أمام ورشته من الحدوث مرة ثانية ليكون الرد عليه بالشتم والضرب وتصبح المشكلة بين عائلتين من عائلات نجع أبو شجرة، وحاول كبار العائلتين بمساعدة عدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب الشيوخ حل المشكلة وديًا لينجح الأمر لكنه لم يظل طويلاً.

القتيل أحمد

تجددت تلك المشكلات تارة أخرى ولكنها انتهت هذه التارة بقتل أحد أطرافها وهو الشاب "أحمد" الذي لم يُطالب سوى بعدم بيع المواد المُخدرة أمام بيته أو ورشته ليكن جازته الموت قتلاً عن عمد على أيدي أربعة شباب من بينهم "محمود. ج ـ 21 سنه ـ عامل"، والذي قتله من خلال غرز آلة حادة برأسه، ومن ثم قطع شريان يديه عقب هروب الثلاثة شباب الذين كانوا برفقته، بعد لمة الجيران على صوتهم.

ما حدث عقب ذلك:

تم نقل صاحب ورشة الموبيليا إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، والجاني إلى ذات المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية ثم بدأ التحقيقات معه، وأضاف مصدر أمني أن الثلاثة شباب الأخرين مازالوا هاربين وأن من بينهم شابين أبنا عمومة وهما "عبدالله. أ. ج، ومحمد. م. ج"، وتُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط بقية الجُناة.