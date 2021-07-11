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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تناثرت أشلائه.. سقوط سائح أمريكي من قمة جبال الألب خلال رحلة مشي

صدى البلد

انتهت عطلة رجل نهاية مأساوية بعدما فقد حياته للأبد.

 

وتوفي سائح يبلغ من العمر 73 عامًا بعد أن خانته أقدامه وسقط بشكل مأساوي من علي جبال الألب البافارية، أدت إلى تناثر أشلائه من قوة السقوط.

 

وسقط الرجل المسن، الذي لم تعلن الشرطة عن اسمه، بشكل مأساوي من علي ارتفاع 361 قدمًا خلال رحلة طويلة على جبل جينر في بافاريا يوم 3 يوليو الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ويبلغ ارتفاع الجبل 6148 قدمًا ويضم العديد من المسارات الشهيرة لعشاق رياضة المشي لمسافات طويلة، وكان الرجل الذي توفي انضم إلى جولة على الجبل حيث وصل بالقطار قبل وصول بقية المجموعة إلى القمة بعد تسلق طويل.

 

وقالت شرطة منطقة "بيرشتسجادن" إنه أفادت التقارير أنه فقد توازنه على الأرض الصخرية وسقط إلى الوراء، وقالت الشرطة أن السائح الأمريكي تعرض لإصابات مدمرة أثبتت أنها قاتلة ولم تكن هناك فرصة لإنقاذه.

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وبحسب ما ورد، نزل رجل عابر شاهد على الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، ولكن عندما أدرك أن الوقت فات لإنقاذ الضحية قام بإجراء مكالمة طارئة لخدمة الإنقاذ الجبلية في بيرشتسجادن.


وإلى جانب خدمة الإنقاذ، وصل فريق طبي بطائرة مروحية وأعلن وفاة الرجل، ولم يعرف بعد ما إذا كان للرجل أقارب معه في رحلة التنزه.

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