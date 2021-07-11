أخبار التكنولوجيا: حماية الجهاز من ثغرة الكابوس.. وسعر ومواصفات Vivo Y53s 4G

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft، مؤخرًا تصحيحات طارئة لإصلاح ثغرة أمنية رئيسية في يوم الصفر، يطلق عليها اسم "Print Nightmare"، أو الكابوس تؤثر على عدد من إصدارات نظامها التشغيلي ومن بينهم ويندوز 10، ولكن اكتشف باحثو الأمن أن الثغرة الأمنية لا تزال موجودة في العديد من إصدارات Windows حتى بعد التصحيح، مما يجعل المستخدمين عرضة لتهديدات برمجية خطيرة.



أماطت شركة فيفو Vivo، اللثام عن أحدث هواتفها الذكية، والذي يأتي تحت عنوان Vivo Y53s 4G، كخليفة لسابقه بتقنية الجيل الخامس Vivo Y53s 5G، ولكن زودت الشركة الصينية الإصدار الجديد بدعما لشبكات الجيل الرابع 4G.



طرحت شركة Tencent، الإصدار رقم 1.5 من تحديث لعبة القتال الشهيرة ببجي موبايل PUBG Mobile، مما يمنح اللاعبين مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة، من بينها مصنع سيارات شركة تيسلا الكبير Gigafactory.

عادت شركة هونر، مرة أخرى للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، بعد انفصالها عن الشركة المؤسسة لها هواوي، ومع ظهورها بعد فترة الحظر التي تعرضت لها كعلامة تجارية تابعة للشركة الصينية، بدأت Honor، في الإعلان عن أجهزة جديدة ضمن الفئة المتوسطة والرائدة، وابتعدت تمام عن الإصدارات المنخفضة التكلفة.



أعلنت شركة" itel" موبايل الرائدة في صناعة الهواتف بإفريقيا والتي تتواجد في أكثر من 50 سوق حول العالم، رسميا إطلاق أحدث موبايلاتها في السوق المصري السوبرP37، كما كشفت لأول مرة طرحها لاب توب و تلفزيون ذكي من تصنيعها ضمن خططها للتوسع في إطلاق المنتجات التكنولوجية المختلفة التى يحتاجها المستهلكين؛ لتصبح أول شركة في الفئة التي تنافس بها تسعى لتحقيق نظام "eco system" لعملائها.



أصبحت الهواتف الذكية أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية لجيل ما بعد الألفية، وتشغل اليوم معظم أوقاتهم على الإنترنت. وتعمل إنفينيكس خلال السنوات الأخيرة باستمرار على إعادة تشكيل تجربة الهاتف الذكي وتلبية الاحتياجات المتنوعة لدى المصريين من الشباب.



يختبر فريق مطورو تطبيق واتساب WhatsApp، بعض الميزات الجديدة لإصدار الخدمة على نظام iOS التابع لآبل، وإلى جانب اختبار ميزة العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر التطبيق، توجد ميزة أخرى لإعادة تصميم الإشعارات داخل التطبيق.



قدم خبراء الأمن الإلكتروني عدة نصائح للحماية من اختراق الهاتف، في كل مرة تكشف فيها أحد المنصات على الإنترنت عن تعرضها لحادث اختراق، ونظرا لأن تلك الهجمات تؤثر على الكثير من مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، لابد من اتباع بعض نصائح للحماية من اختراق الهاتف، تجنبا لوصول الهاكرز إلى العديد من بيانات الشخصية للمستخدم على الهاتف.



أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية والبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر، عن استمرار التعاون مع البنك لتقديم خدمات التقسيط على مدار 12 شهر بدون فوائد علي جميع طلبات جوميا لعملاء البنك الأهلي وحاملي البطاقات الإئتمانية للبنك.



تطلق شركة فودنيشن انترناشونال، أول مطبخ سحابي في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والمطبخ السحابى عبارة عن تجميع لعلامات تجارية لمطاعم قائمة راغبة في التوسع الجغرافي وعلامات جديدة حديثة و افتراضية يتم عملها اون لاين وتتيح للمستخدم الطلب عبر الانترنت لما يريده من ماكولات ومشروبات وغيره.



كشف متجر التسوق عبر الإنترنت LoveAntiques، عن قائمة هواتف محمولة قديمة الأكثر قيمة في العالم، والتي تعد وفقا للبحث الذي أجراه موقع التحف البريطاني، تساوي قيمتها الحالية ثروة كبيرة.