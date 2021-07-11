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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواجهة بين طالب متهم بتسريب امتحان اللغة العربية وصحفي مسئول ملف التعليم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، مواجهه على الهواء أثناء تقديمها برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، بين بين الطالب عبد الرحمن المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية وكاتب صحفي مسئول ملف التعليم.
 

وقال الطالب عبد الرحمن المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية، إنه وزير التربية والتعليم نزل أنه محروم من الامتحان سنتين وأنه في حيازتي هاتف محمول وكده، وده اعتبره تناقد، ولم أأخذ أي أجراء لاني مش عارف إيه اللي يتعمل".
 

فيما رد عليه أحمد حافظ، كاتب صحفي مسئول ملف التعليم، إنه الأهم ما كتب في المحضر ولم يكتب أنه بحوزته هاتف محمول، وبالتالي الأمور مختلفة.
 

وقال الطالب: "أهلي مصدومين ومش متصورين أني ممكن أسرب الامتحان، وأهلي بيفكروا في موضوع توكيل محامي".

فيما شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما حادا على تسريب امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هذا الأمر خطر على أمن مصر القومي.
 

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، إنه :"ازاي في لحد انهاردة ناس بتنجح بالغش، والفكرة دي لازم تتغير، والمنظومة كلها تتغير تماما".
 

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الشائعات والأكاذيب التي روجها البعض عن أسئلة الثانوية العامة، موضحة :"الناس بتشتم في الوزارة واهل الشر بيشتغلوا وينفخوا في النار".

وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن الشائعات التي روجها البعض عن أسئلة الثانوية العامة ليس لها أساس من الصحة، والوزارة خرجت ونفت ذلك تمامًا.

وواصلت :"هذه الشائعات هدفها خلق الاحتقان، وصفحات أهل الشر أكتر مكان انتشرت من خلاله هذه الشائعات.. وهؤلاء لا يريدون الهدوء لهذه البلد، وعلينا الحديث في الحقائق وليس الشائعات".
وأوضحت أن ملف الثانوية العامة ملف أمن قومي،  وهذا يستوجب مواجهة الشائعات ودعم عملية تطوير التعليم.
 

 

بسمة وهبة اللغة العربية ملف التعليم تسريب امتحانات 90 دقيقة

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