المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

حذر الإعلامي عمرو أديب، من احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هناك أحاديث تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.



وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، :"هناك كلام عن أن سد النهضة هيقع وينهار"، متابعا أنه في حال انهيار سد النهضة الإثيوبي المياه ستعبر كوبري قصر النيل بوسط القاهرة.



وأضاف مقدم برنامج الحكاية، أن هناك مشاكل هندسية كبيرة في أعمال إنشاءات سد النهضة الإثيوبي.



من جانبه قال زكي البحيري أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، إنه هناك أزمة في إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وكلها مشاكل هندسية، موضحا أنه تم بناء السد بطريقة لا يحتمل بمعدل 3 مرات أكثر.

وأكد أستاذ بـ جامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، سد النهضة الإثيوبي تم بناءه بشكل عشوائي ودون دراسات تحدد كل التفاصيل، مشيرا إلى أن انهيار سد النهضة الإثيوبي يعد خطر على الجميع بعد اكتمال تخزين الملء الثاني.



في سياق أخر، طالب الإعلامي عمرو أديب، بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية وخاصة مع استقرار الأوضاع في جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن معظم دول العالم بدأت في عمل عروض خاصة من أجل تنشيط السياحة وفي مقدمتهم دولة تركيا، لافتا إلى أن هناك منافسة حقيقية وعلى مصر التحرك بعروض لجذب السياحة لها.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك منافسة بين شركات السياحة المصرية التي تورد سائحين خارجيا، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بأماكن سياحية رائعة وأقوى.



وتساءل مقدم برنامج على الحكاية، :"إحنا ساكتين على الكلام ده ليه، ومصر عندنا الساحل الشمالي والبحر المتوسط كله والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ، وإزاي المنافسة تحدث والسوق المصري بالوضع ده"، مناشدا مصر للطيران تخفيض أسعار تذاكر الطيران وخاص أن سعر تذكر طيران لبنان وتركيا يتساوى مع سعر تذكرة طيران شرم الشيخ.