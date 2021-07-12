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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيطاليا بطلا لـ يورو 2020 .. الحزن يصيب بيكهام وتوم كروز لهزيمة إنجلترا

صدى البلد

توج منتخب إيطاليا بـ يورو 2020 بعد التغلب على نظيره إنجلترا بعد الإحتدام لركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء من هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.


وجاء هدف التعادل في الدقيقة 67 ، من ركلة ركنية لإيطاليا على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

والتقطت عدسات الكاميرات تواجد الممثل العالمي الأمريكي توم كروز وديفيد بيكهام لاعب منتخب انجلترا السابق في المدرجات لمؤازرة الاسود الثلاثة ، والذي لم يصل للنهائي منذ عام 1966 حين وصل لنهائي المونديال والتتويج به بعد الفوز على ألمانيا

ملخص الـمباراة

هدف لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي أصبح أسرع هدف يسجل تاريخيا في المباراة النهائية من بطولة أمم أوروبا.

ومع الدقيقة 21، توقف المباراة لإصابة جورجينيو لاعب المنتخب الإيطالي.


وشهدت الدقيقة 25 محاولات هجومية على استحياء من لاعبي المنتخب 
الإيطالي لإدراك هدف التعادل لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وشهدت الدقيقة 34، هجمة منظمة من لاعبي المنتخب الإيطالي بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية سيئة للغاية عن طريق إيميرسون من الجبهة اليسرى مرت مباشرة إلى خارج حدود الملعب.

وبعدها بدقيقة أهدر المنتخب الإيطالي فرصة بتسديدة يسارية خطيرة عن طريق فيديريكو كييزا  من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس جوردان بيكفورد.

واستقر المدربان روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، على التشكيل الأساسي للفرق للمباراة النهائية.

وجاءت إجمالي تسديدات الشوط الأول على المرمى، إيطاليا 4 - 1 إنجلترا.

وشهدت الدقيقة 47، بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب نيكولو باريلا لاعب المنتخب الإيطالي نتيجة تدخل قوي على قدم هاري كين.

ومع الدقيقة 48 سقط رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستنئاف اللعب.

وشهدت اللحظات الآخيرة من الوقت الاساسي، سيطرة نسبية للاعبي المنتخب الإيطالي مع محاولات على استحياء لأحراز هدفا قاتلا قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ومع وصول الدقيقية 51 منح الحكم ركلة حرة مباشرة لإيطاليا سددت عن طريق لورينزو إنسيني بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس جوردان بيكفورد.

الأشواط الإضافية توقفت لإصابة جاك جريليش لاعب المنتخب الإنجليزي متأثرا بالتدخل القوي من جورجينيو.

ومنح الحكم بطاقة صفراء من نصيب جورجينيو لاعب المنتخب الإيطالي نتيجة تدخل قوي على جاك جريليش.

واستقر المدربان روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، على التشكيل الأساسي للفرق للمباراة النهائية.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، هاري كين، رحيم ستيرلينج، كييران تريبيير، كالفن فيليبس، ماسون ماونت.

بينما جاء تشكيل إيطاليا كالآتي: جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، إيمرسون، نيكولو باريلا، جورجينو، ماركو فيراتي، فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني.

يورو 2020 أمم أوروبا يورو 2020 إيطاليا وإنجلترا

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