جهود الداخلية خلال 24 ساعه.. زعم أنه عالم أبراج.. ضبط شخص استولى على 40 دولارا من المواطنين.. 1.6 مليون جنيه.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى فى مطروح

ضبط قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام بقيمة 60 مليون جنيه

ضبط شخص استولى على 40 دولارا من المواطنين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن حملات امنية على مدار 24 ساعة الماضية حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

يقوم المتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص عن طريق حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال مقابل تقديمه استشارات روحانية وقيامه بالإعلان على إحدى المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت زاعماً أنه عالم بالأبراج والفلك ويقوم بإستبدال تلك المبالغ وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالخالفة لأحكام القانون .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (40 ألف دولار أمريكى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

الأمن الوطنى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح ، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح ، وعُثر بحوزته على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫600٫000– واحد مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

واستهدفت الداخلية خلال اسبوع البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") و( السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (61) متهما، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (2) من العناصر الإجرامية وضبط (389) عنصر إجرامى شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس – المنيا - كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – القليوبية – سوهاج – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - قنا) وبحوزتهم (210 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد - سلاح - بلطجة - مخدرات) ، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (944) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 1 رشاش – 94 بندقية آلية – 133 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 54 مسدس – 662 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة - 1511 قطعة سلاح أبيض) ، وضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (2 بندقية غير مششخنة – 1 فرد محلى – طلقات نارية - أجزاء وأدوات التصنيع).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (19) تشكيلات عصابية، ضموا (66) متهماً ، إرتكبوا (128) حادث سرقة متنوعة ، وضبط (48) قضية أحداث، وإعادة (سيارة) مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض (76) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (86) متهماً.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (528854) حكم قضائى.. بإجمالى (45623) متهم ، بينها (2164) حكم جناية ،و(191713) حكم حبس، و(259106) حكم غرامة، و(75871) مخالفة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1212) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1347) متهم، بحوزتهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (99٫482 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (129٫858 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (20٫162 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (693 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (15٫433 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (430 جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (1,708 كيلو جرام)، و(10) أمبولات مؤثرة، و (330) طابع مخدر، و (26413) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملة أسفرت عن ضبط (9825 قضية تموينية متنوعة) وضبط (134) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (4086 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (551,610 جنيه، وضبط (10) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (314560 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9681) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1588٫905) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (344) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (718٫317) طن، وكذا ضبط (112) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (37٫321) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (69569) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57٫986٫929) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1107) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (121) قضية ضرائب عامة، (47) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (42) قضية فى مجال الجمارك، (7) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (254) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (439) حكم قضائى، (188) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجال مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة)، (3) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام والاستيلاء عليه).. بقيمة إجمالية بلغت (60596443 جنيه) .

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1515) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).

وتمكنت مباحث قضايا المصنفات من ضبط (247) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (178) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (8) أجهزة حاسب آلى جميعها محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ، وكذا عدد من (المقاهى والكافتيريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى- عدد من محال "ألعاب إلكترونية ، إنترنت كافيه" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ أسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص) ، وكذا ضبط (69) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: ضبط خلالها عدد من (الكتب المقلدة والمنسوخة بدون فواتير شراء وبدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

ونجحت جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية عن ضبط (683) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (736) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (46) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (309) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (70) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (533) لنش سياحى.

وتمكنت الجهود فى مجال أمن الموانئ من ضبط (19) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (55) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحي ، وضبط (2274) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (6) متهمين .. بمضبوطات بلغت (طن ، و 275 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط (252529) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39218 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4837 موقف عشوائى)، وكما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات عن المرور على عدد (196) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (385) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد (8) حالة، وفحص (410) مركبة ، وتبين مخالفة (59) سيارة لشروط الصلاحية الفنية، وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4720) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (239) سائق منهم.

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) من ضبط (6475) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1830) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12159) أرجيلة، وغلق (6378) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (85133) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (84737) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (396) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون