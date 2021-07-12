لحظة خروج كيزا حزيناً من مباراة إيطاليا وإنجلترا.. صور

تعرض فيديريكو كييزا جناح منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم لإصابة قوية ضد منتخب إنجلترا، في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 والذي انتهى بتتويج الطليان للمرة الثانية فى تاريخهم.

وشهدت الدقيقة 80 من عمر المباراة تعرض كييزا للإصابة، حيث سقط على الأرض وهو يبكي.

وهرع الطاقم الطبي لمنتخب إيطاليا إلى الملعب من أجل تقديم العلاج لـ كييزا.

وخرج كييزا برفقة الطاقم الطبي خارج الملعب لاستكمال العلاج، قبل أن يدخل إلى المباراة من جديد.

ويبدو أن إصابة كييزا لم تكن بسيطة، حيث لم يتمكن اللاعب الشاب من استكمال اللقاء، واضطر المدرب روبرتو مانشيني إلى استبداله بزميله بيرنارديسكي في الدقيقة 86.

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا

توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

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