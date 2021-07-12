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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تستعد لإطلاق تحفتها Oppo Reno 6Z بمواصفات جبارة

أوبو تستعد لإطلاق
أوبو تستعد لإطلاق تحفتها Oppo Reno 6Z بمواصفات جبارة

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية لإطلاق واحد من أفضل هواتفها وهو هاتف  Oppo Reno 6Z ، والذي سيأتي بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه، كما تم رصده على منصة Geekbench . 

 

وحسبما ذكر موقع "gadgets"، فإن منصة Geekbench لإختبارات الأداء، قد ذكرت أن هاتف Oppo Reno 6Z يحمل طراز رقم CPH2237، وهو ما تم تأكيده من خلال الهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات التايلاندية NBTC، والتى أكدت أن رقم الطراز يرجع لهاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z.

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مواصفات هاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z

 

وقد قالت منصة Geekbench، أن هاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z،  سيعمل بنظام أندرويد 11، والذي سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 800U، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام 

 

وأشارت التسريبات العديد من مواصفات هاتف أوبو المرتقب  Oppo Reno 6Z، حيث من المتوقع أن يأتي بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla للحماية، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تششغيل أندرويد 11.

 

وسيعمل هاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z بمعالج من نوع Dimensity 800U من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول هعشوائي بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

 

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 6Z على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

وسيحزم هاتف أوبو Oppo Reno 6Z بطارية بقوة 4310 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

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