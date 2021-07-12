حمادة هلال ينعى شقيق رامى صبرى ... شاهد

نعى الفنان حمادة هلال ، شقيق الفنان رامى صبرى ، الذى توفى منذ قليل وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان.

وعلق حمادة هلال على صورة نشرها رامى صبرى لـ شقيقة قائلا “ حبيبي البقاء لله الله يرحمه ويسكنه جنه الفردوس الله يصبر قلبكم ”.

وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

تفاصيل واقعة الغرق:

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين ، انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار اسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.