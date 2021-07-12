ترامب: محاولات عزلي جعلتني "أسوأ"

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن محاولات عزله مرتين خلال الأربع سنوات التي قضاها في البيت الأبيض جعلته "أسوأ".



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن ترامب قارن - خلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ "سيباك" السنوي - دعوات عزله بدعوات إقالة النائب العام للولايات المتحدة السابق، ويليام بار الذي قدم استقالته في ديسمبر الماضي.



ودعت مجموعتان في مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي إلى بدء إجراءات عزل بار بهدف أنه استخدم منصبه لأغراض سياسية لمساعدة ترامب.

ودعا النائب الديمقراطي، ستيف كوهين، عضو اللجنة القضائية في مجلس النواب إلى محاكمة بار بدعوى أنه لم يكن يتبع قواعد القانون.