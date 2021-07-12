بعد زيارة مباحثات|ولي العهد السعودي يودع سلطان عمان في مطار نيوم.. صور

غادر سطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، مدينة نيوم السعودية، بعد زيارة رسمية للمملكة استغرقت يومين، والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في وداع سلطان عُمان لدى مغادرته مطار نيوم، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وبعث سلطان عُمان برقية شكر وتقدير إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى مغادرته مدينة نيوم أعرب فيها عن خالص شكره وبالغ تقديره للملك سلمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها ووفده المرافق خلال الزيارة.

وأشاد آل سعيد بما حققته الزيارة وجلسة المباحثات واللقاءات الأخويَّة والاتفاقيات الموقَّعة من نتائج سيكون لها الأثر الطيب في تعزيز العلاقات الأخويَّة الوطيدة والتاريخيَّة المتجذرة، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين بالخير والنماء.