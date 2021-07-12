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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس .. رامى جمال ضيف جيهان عبدالله فى برنامج أجمد 7 الساعة 7

رامى جمال
رامى جمال

يحل الفنان رامى جمال ضيفا على الاعلامية جيهان عبدالله فى برنامج اجمد 7 الساعة 7 عبر راديو نجوم اف ام .

وطرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قلة الاحساس” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“قلة الأحساس” كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وهي من إنتاج شركة نجوم ريكوردز.

نشر الفنان رامى جمال، عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. 

وعلق رامى جمال قائلا: “مش سامع غير صوت بيقولي كمل”.

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رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة قلة الإحساس .. فيديو

يذكر أن رامي جمال غنى تتر مسلسل "بين السماء والأرض" الذي عرض في النصف الأول من رمضان الماضي 2021

 

التتر  من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.
 

"بين السما والأرض" إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.

 

 

قلة الأحساس الشاعر جمال الخولي مسلسل بين السماء والارض نجوم إف إم نجوم ريكوردز الفنان رامي جمال رامي جمال

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