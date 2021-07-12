بأكبر إعادة تصميم في تاريخه.. آبل تكشف مواصفات وموعد إطلاق iPad mini

كشفت تسريبات عن تخطيط شركة ابل الأمريكية، لأكبر إعادة تصميم في تاريخها لجهاز آيباد صغير الحجم iPad mini ، حيث من المتوقع أن يتميز الجهاز الجديد بإطارات أقل نحافة، مع شاشة أكبر ، وأداء أسرع.



وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن شركة ابل تعتزم إطلاق جهاز آيباد iPad mini في فصل الخريف حيث سيكون الإطلاق ما بين أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، مع إعادة تصميم هي الأكبر في تاريخ الجهاز الذي تم إطلاق أول نسخة منه منذ حوالي 9 سنوات.



ومن المنتظر أن يشبه جهاز آيباد iPad mini في تصميمه القادم جهاز آيباد iPad Air الذى أطلقته شركة ابل العام الماضي 2020، حيث سيكون هذا بمثابة تغيير كبير بالنسبة لأصغر جهاز لوحي من آبل، والذي ظل تصميمه متسقًا بشكل ملحوظ منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012.



وتشير التقارير إلى أن جهاز آيباد iPad mini القادم من شركة آبل في الخريف سيشهد التخلى لأول مرة عن زر الصفحة الرئيسية للسماح بإطارات الشاشة لأن تكون أضيق وأنحف.



كما أن تصميم جهاز آيباد iPad mini سيكون على غرار iPad Air حيث سيمكنه استخدام مستشعر Touch ID للبصمة مدمج في زر الطاقة المثبت على الجانب، ليتوافق مع ظروف فيروس كورونا ، كوفيد-19 .



وتوقع المحلل Ming-Chi Kuo مينج تشي كو أن يحتوى جهاز آيباد iPad mini القادم من آبل على شاشة بحجم 8.5 إلى 9 بوصات ، وهي أكبر من الشاشة مقاس 7.9 بوصة التي جرى استخدامها في الجهاز ذو الشاشة الصغيرة.



ورأي المحلل تشي كو أن جهاز iPad mini القادم من آبل سيمكنه استخدام شاشة Mini LED في المستقبل مشابهة لما رأيناه مؤخرًا في جهاز آيباد iPad Pro كبير الحجم من آبل.

