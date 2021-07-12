عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو غرفة السياحة يكشف تفاصيل اجتماع ضبط أسعار شركات النقل السياحي

النقل السياحي
النقل السياحي

قال المهندس أشرف صديق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه نتيجة أزمة فيروس كورونا فٱن الأسعار في مجال النقل السياحى تدهورت بشكل كبير، خاصة وأننا نمتلك استثمارات بمليارات  الجنيهات في قطاع النقل السياحي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لعودة أسعار النقل السياحي إلى طبيعتها مرة أخرى والتي كانت قبل جائحة كورونا.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد فاروق، في برنامج "السياحة والناس"، المذاع  على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تجهيز خطة لتحديد وضبط الأسعار في جميع شركات السياحة التي تعمل في النقل السياحي؛ خاصة أننا مقبلين على موسم إجازات محلي ودولي تنتظره مصر، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع وتم دعوة جميع الشركات السياحية وحضر الاجتماع نحو 60 شركة تعمل في مجال النقل السياحي.

مناقشة المشاكل 

وتابع: "أنه تم مناقشة جميع المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي وتم عرض الأسعار المحددة لضبط الأسعار في شركات النقل السياحي التي تم تجهيزها منذ نحو 5 أشهر وتم الموافقة عليها وعلى كل بنودها وسيتم الالتزام بها والعمل من خلالها فى الفترة القادمة فقط بمنطقة القاهرة الكبرى  وليس على مستوى جميع المحافظات.

وأكمل: "كل الغرف الفرعية بجميع المحافظات لديها كشف بجميع الأسعار الثابتة والملزمة بها والعمل عليها طوال الفترات الماضية والقادمة مع وجود نسبة للزيادة سنوياً"، مشيرًا إلى أن شركات النقل السياحى تتفق  كل فترة على أسعار جديدة للنقل السياحي حسب تطورات ومتطلبات وآليات سوق العمل.


 

النقل السياحي السياحة والناس أزمة فيروس كورونا المهندس أشرف صديق أشرف صديق

ترشيحاتنا

بعد وفاة شقيق رامي صبري .. كيف تقنع الأشخاص بالخضوع لعلاج الإدمان؟

مفاجأة بشأن شراء حيوانات جديدة بحديقة الجيزة.. اعرف التفاصيل

بعد طلاقها.. تعرف على عدد زيجات أصالة

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

أستاذ قانون:مصر لن تسمح باستغلال سد النهضة للتحكم فى حياة المصريين

الصحة العالمية: رصد سلالة دلتا من فيروس كورونا في 16 دولة أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجنس مقابل المال.. اعترافات صادمة لـ موكا حجازي بعد فضائح التيك توك

تامر عبد المنعم يجري عملية في القلب.. ويمارس عمله بدءا من الغد

سد النهضة.. دولة أوروبية تحذر من رد فعل مصر والسودان حال نقص المياه

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ