عضو غرفة السياحة يكشف تفاصيل اجتماع ضبط أسعار شركات النقل السياحي

قال المهندس أشرف صديق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه نتيجة أزمة فيروس كورونا فٱن الأسعار في مجال النقل السياحى تدهورت بشكل كبير، خاصة وأننا نمتلك استثمارات بمليارات الجنيهات في قطاع النقل السياحي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لعودة أسعار النقل السياحي إلى طبيعتها مرة أخرى والتي كانت قبل جائحة كورونا.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد فاروق، في برنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تجهيز خطة لتحديد وضبط الأسعار في جميع شركات السياحة التي تعمل في النقل السياحي؛ خاصة أننا مقبلين على موسم إجازات محلي ودولي تنتظره مصر، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع وتم دعوة جميع الشركات السياحية وحضر الاجتماع نحو 60 شركة تعمل في مجال النقل السياحي.

مناقشة المشاكل

وتابع: "أنه تم مناقشة جميع المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي وتم عرض الأسعار المحددة لضبط الأسعار في شركات النقل السياحي التي تم تجهيزها منذ نحو 5 أشهر وتم الموافقة عليها وعلى كل بنودها وسيتم الالتزام بها والعمل من خلالها فى الفترة القادمة فقط بمنطقة القاهرة الكبرى وليس على مستوى جميع المحافظات.

وأكمل: "كل الغرف الفرعية بجميع المحافظات لديها كشف بجميع الأسعار الثابتة والملزمة بها والعمل عليها طوال الفترات الماضية والقادمة مع وجود نسبة للزيادة سنوياً"، مشيرًا إلى أن شركات النقل السياحى تتفق كل فترة على أسعار جديدة للنقل السياحي حسب تطورات ومتطلبات وآليات سوق العمل.



