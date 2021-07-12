خبيرة تغذية تقدم مقادير وصفة الثوم للتخسيس .. فيديو

بسمة الملا

قدمت خبيرة التغذية، بسمة الملا، خلال برنامج "صحتك وبس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، وصفة للتخسيس.



مقادير وصفة الثوم للتخسيس:

5 ثوم كاملة

5 حبات ليمون مقطعة شرائح

نصف حزمة بقدونس

7 أكواب مياه

خبيرة تغذية تنصح بتناول هذا المشروب لحرق الدهون

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن السمنة المفرطة والدهون تسببان زيادة بمعدلات الكوليسترول وآلام العضلات خاصة أنها تقوم بسحب فيتامين د من الجسم.

وأضافت "الملا"، خلال استضافتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن أى نظام غذائى لابد أن يقوم طبيب التغذية بتغييره كل أسبوع لتجنب تعود الجسم عليه لفترة طويلة وبالتالى فقدان مناعته.

ونصحت بقياس وزن الجسم كل أسبوعين وليس كما يفعل البعض يوميأ، إضافة لتناول القهوة الخضراء لدورها فى حرق الدهون بصورة سريعة وممارسة الرياضة.

وكشفت "الملا" فى تصريحات سابقة أن التخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.