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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل في كفر الشيخ

قسم شرطة دسوق بمديرية
قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "يوتيوب"، متضمنا التدعاء باختطاف "طفل" من جده لوالده (مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ) والتعدي عليه بالضرب.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 يوليو الجاري، تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، بوجود مشاجرة في إحدى القرى، بدائرة القسم، بين كلٍ من طرف أول ( جد الطفل المشار إليه ، ونجلته ) وطرف ثانى ( أحد الأشخاص ، ونجله ) وجميعهم مقيمون بذات القرية؛ وذلك على أثر خلافات زوجية بين نجلة الأول ونجل الثاني، قام على أثرها الطرف الثانى بأخذ الطفل "نجلهما".

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخلاء سبيل الطرفين عقب العرض على النيابة العامة في ذات اليوم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كلٍ من (طالبة- وشقيقها)، مقيمان بذات القرية؛ لنشرهما الفيديو الذي يتضمن نشر الواقعة، على خلاف الحقيقة.

وبسؤالهما؛ عللا قيامهما بنشره، كوسيلة للضغط على والد الطفل، لإعادته لوالدته.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

الداخلية وزارة الداخلية

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