عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ثلاثة أطفال أشقاء عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب ثلاثة أطفال بحالة اعياء شديد وقيء مستمر، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بمنزلهم الكائن بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج بلاغًا من مستشفى طما المركزي يفيد بوصول (كيرلس. ا. ع - ٧ سنوات)، وشقيقيه مينا وروز يبلغان من العُمر أربعة سنوات، ويقيمون بدائرة مركز طما، مُصابين بحالة اعياء شديدة وقئ مستمر.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكلية الآداب

وبسؤال والدهم المدعو (أمجد. ع - ٣٦ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر إصابة أطفاله إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طما سوهاج طعام كبده فاسدة اصابة

موضوعات متعلقة

خطة النواب تناقش أعمال الوحدة الحسابية بديوان محافظة سوهاج.. اليوم

ترشيحاتنا

قرار أمريكي عاجل بشأن حصول المواطنين على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

أحمد مجدي: منتخب إيطاليا استحق التتويج بلقب اليورو.. والكرة اللاتينية تراجعت كثيرا

أمريكا تعلق على حريق مستشفى ذي قار العراقية

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فنان يفاجئ شريف دسوقي ويمنحه هدية على المسرح.. فيديو

بسعر مناسب| شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10T 5G.. مواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ