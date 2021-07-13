إصابة ثلاثة أطفال أشقاء عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة في سوهاج

أصيب ثلاثة أطفال بحالة اعياء شديد وقيء مستمر، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بمنزلهم الكائن بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج بلاغًا من مستشفى طما المركزي يفيد بوصول (كيرلس. ا. ع - ٧ سنوات)، وشقيقيه مينا وروز يبلغان من العُمر أربعة سنوات، ويقيمون بدائرة مركز طما، مُصابين بحالة اعياء شديدة وقئ مستمر.

وبسؤال والدهم المدعو (أمجد. ع - ٣٦ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر إصابة أطفاله إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.