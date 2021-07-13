لو سمحتوا لـ هاني شاكر يحقق مليون و400 ألف مشاهدة

حقق كليب “لو سمحتوا” للفنان هاني شاكر، مليون و400 ألف مشاهدة؛ وذلك بعد طرحه بأكثر من أسبوعين، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واحتفل الفنان هانى شاكر، منذ أيام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بتحقيق كليبه الجديد “لو سمحتوا”، مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وطرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون هاني شاكر في أغنية لو سمحتوا مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.

وعلق هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في الاغنية: "فريق العمل كان له فكر مختلف عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة.

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون": "لما اتكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل، بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور “الفوتوسيشن”، خرجت بملامحي الكلاسيكية الأوروبية القديمة ذات الطابع الإيطالي".