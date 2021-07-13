وزير الدفاع الأمريكي: سحب القوات لن ينهي دعمنا لأفغانستان

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لن ينهي دعم الولايات المتحدة لأفغانستان.



جاء ذلك في تصريحات مشتركة للوزير الأمريكي بعد اجتماعه مع نظيره البريطاني بن والاس، خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" في واشنطن، حيث أكد الوزيران على أهمية التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الأمن القومي فيهما، ولاسيما في تحديث الجيوش في عصر المنافسة الاستراتيجية.



وبحث الوزيران دعم حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى الأمن الأمريكي ـ الأوروبي.



كما ناقش الجانبان قضية روسيا وأكد الوزير الأمريكي دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما بحثا قضية الصين وشددا على ضرورة التعاون بين واشنطن ولندن في التأكيد على أن الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ محميون بسيادة القانون الدولي.