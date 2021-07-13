أتوبيس يدهس ضابط مرور في بورسعيد أثناء خدمته أمام لجنة امتحان ثانوي

استيقظت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء على واقعة استشهاد ضابط شرطة أثناء أداء واجب الوطن

ترجع تفاصيل الحادث عندما لقي الملازم عبدالله الحمامي، ضابط بإدارة مرور بورسعيد مصرعه، بعدما صدمته سيارة نقل عمال.

وأكد شهود العيان من أهالي حي المناخ في بورسعيد والذي تواجدوا أثناء الحادث أن الضابط كان متواجدًا أمام ميدان مسجد التوحيد، لضبط حركة المرور، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، وطبقًا لتوزيع الضباط على أحياء المحافظة.

وأضاف شهود العيان أن “أتوبيس” يقل عددًا من العاملين بالمنطقة الاستثمارية صدمه عن طريق الخطأ، أثناء استقلاله دراجة المرور النارية، ما تسبب في حدوث إصابات خطيرة به، تم نقله على إثرها لمستشفى الزهور المركزي.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي ضابط الشرطة عبدالله الحمامي عن طريق الإسعاف، مُصابًا بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وغياب تام عن الوعي، وحاول الأطباء إنقاذ الحالة إلا أنه لقي مصرعه إثر إصابته.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه ، نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ببالغ الحزن والأسى الشهيد الملازم عبدالله الحمامى من إدارة مرور بورسعيد والذى وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله .

داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، مؤكدا على أن الملازم عبد الله كان يؤدى عمله بتفان وإخلاص ويتمتع بالسيرة الطيبة والحسنة بين زملائه .



وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الضابط ، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .