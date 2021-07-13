عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أتوبيس يدهس ضابط مرور في بورسعيد أثناء خدمته أمام لجنة امتحان ثانوي

صدى البلد

استيقظت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء على واقعة استشهاد ضابط شرطة أثناء أداء واجب الوطن

ترجع تفاصيل الحادث عندما لقي الملازم عبدالله الحمامي، ضابط بإدارة مرور بورسعيد مصرعه، بعدما صدمته سيارة نقل عمال.  

وأكد شهود العيان من أهالي حي المناخ في بورسعيد والذي تواجدوا أثناء الحادث أن الضابط كان متواجدًا أمام ميدان مسجد التوحيد، لضبط حركة المرور، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، وطبقًا لتوزيع الضباط على أحياء المحافظة.

وزيرا التعليم العالي و والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بورسعيد

وأضاف شهود العيان  أن “أتوبيس” يقل عددًا من العاملين بالمنطقة الاستثمارية صدمه عن طريق الخطأ، أثناء استقلاله دراجة المرور النارية، ما تسبب في حدوث إصابات خطيرة به، تم نقله على إثرها لمستشفى الزهور المركزي.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي ضابط الشرطة عبدالله الحمامي عن طريق الإسعاف، مُصابًا بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وغياب تام عن الوعي، وحاول الأطباء إنقاذ الحالة إلا أنه لقي مصرعه إثر إصابته.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه ، نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ببالغ الحزن والأسى الشهيد الملازم  عبدالله  الحمامى من إدارة مرور بورسعيد والذى وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله .

داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، مؤكدا على أن الملازم عبد الله كان يؤدى عمله بتفان وإخلاص ويتمتع بالسيرة الطيبة والحسنة بين زملائه .

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الضابط ، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .

بورسعيد الثانوية العامة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مستشفي الاستثمار النيابة العامة امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني لوقف تنفيذ محور الجزائر بالمعادي

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

بعد حريق مستشفى الإمام حسين في العراق.. أزمات بلاد الرافدين لا تنتهي

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

أتوبيس يدهس ضابط مرور في بورسعيد أثناء خدمته أمام لجنة امتحان ثانوي

الاتحاد الأوروبي: أزمة سد النهضة ضمن أولولياتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

محافظ القاهرة: إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الاضحى

مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. تعرف على الشروط بعد إعلانها رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

للمرة الأولى منذ 400عام.. ولادة أول قندس بعد انقراضه في بريطانيا

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

فيديو

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ