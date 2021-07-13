سائق وراء قتل مزارع والقاء جثته فى حظيرة ماشية بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرحمانية بمديرية امن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنه الكائن بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين تواجد جثة (مزارع) وبها إصابة بالرأس ووجود متعلقاته عدا هاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث بمديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( سائق - مقيم بذات القرية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وتم ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، كما أضاف بتعديه على المجنى عليه بعصا فأحدث إصابته المشار إليها ، واستولى على هاتفه المحمول ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة والهاتف المستولى عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية .