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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ملابسة خادشة للحياء..منع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا..صور

لاعبة كمال اجسام
لاعبة كمال اجسام

تعرضت  لاعبة كمال أجسام تركية للمنع من ركوب طائرة في أمريكا بسبب ملابسها الخادشة للحياء من وجهة نظر أمن المطار.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ ار تي ” الروسية، تم منع لاعبة كمال الأجسام التركية، دنيز سايبينار، البالغة 26 عاما، من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من تكساس إلى ميامي، بسبب ملابسها "غير اللائقة".

وحسب صحيفة “اندبندنت”  البريطانية، كانت سايبينار ترتدي قميصا بني اللون وسروالا قصيرا من الجينز.

ووفقا لسايبينار، فقد قيل لها إنها يمكن أن تسبب "الإزعاج" للعائلات الموجودة على متن الطائرة، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه "عارية". 
وبعدما علقت في مطار دالاس/ فورت وورث الدولي، توجهت سايبينار إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة محنتها مع مليون متابع لها في "إنستجرام" وقالت بغضب وهي تبكي: "لن تصدقوا أبدا ما حدث لي في مطار تكساس".

وأضافت: "لم أكن عارية، أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي، لكنني لا أرتدي أبدا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكنني ارتدائه وما لا يمكنني ارتدائه. لا أستحق أن أعامل مثل أسوأ شخص في العالم لارتدائه شورت جينز".

وتابعت: "أشعر بالإهانة. لم يسمحوا لي بالصعود إلى الطائرة لأنني كنت أرتدي سروالا قصيرا في الولايات المتحدة!!".
ولاقت تدوينتها تعاطف كبير من متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، واصفين الموقف بالعنصري والغير حضاري.

ومن جهتها، أصدرت شركة الطيران بيانا جاء فيه: "في 8يوليو، رفضت شركة أمريكان إيرلاينز صعود  مسافرة من دالاس فورت وورث إلى ميامي. كما هو مذكور في شروط النقل، يجب على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلاتنا".

وسايبينار، هي أول امرأة تركية تدخل تصنيف IFBB (الاتحاد الدولي لبناء الأجسام).

تركية أمريكا الخادشة للحياء المطار كمال الأجسام دنيز سايبينار

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