نصائح للعناية بالبشرة من مريم الخرافي .. تعرف عليها

وجهت الكويتية المحامية ومدونة الجمال مريم الخرافي، عددًا من النصائح الخاصة بالعناية بالبشرة.

وأشارت إلى أنه كثيرًا ما يعاني البعض من حب الشباب والندوب والنمش والتصبغات، وكلها أمور طبيعية تصيب البشرة فى مرحلة ما في العمر، إلا أن كل هذه الأمور قد تتراجع بشكل ملحوظ عندما يتم الاهتمام بالبشرة بشكل صحيح لتصبح أكثر نعومة وإشراقة.

الالتزام بالبروتينات:

وأكدت الخرافي على أهمية الالتزام بنظام صحي يومي مملوء بالبروتينات، الكاربوهيدرات، الفيتامينات والدهون المفيدة، وشددت على شرب لترين ماء يومياً كونه عنصر مهم في تصفية البشرة من شوائبها والابتعاد عن الدهون المهدرجة والأطعمة السريعة، والحصول على قسط كافي من النوم على الأقل ٨ ساعات يومياً، كونه من اكثر الطرق الفعالة للحفاظ على صحة البشرة.

وأيضاً ذكرت الخرافي عن اهمية اختيار منظف مناسب لنوع بشرتك فقد يصلح نوع لبشرة ولا يصلح لأخرى وبالأخص المنظفات التي لا تحتوي على روائح مصنعة ونسبة كحول عالية، حتى لا تجفف البشرة وتكون نتيجتها عكسية.

وأشارت إلى أهمية تقشير الوجه مرة أو مرتين كل أسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة حتى تكون البشرة ناعمة وخالية من الرواسب التي تؤدي إلى حب الشباب، مع المواظبة على تنظيف الوجه بماء الورد، لأنه ينقي مسامات البشرة ويشدها ويوحد لون البشرة، وشددت مريم على أهمية ترطيب البشرة في الصباح والمساء ووضع واقي الشمس لحماية البشرة من التلف.

يشار إلى أن مريم الخرافي هى محامية ومدونة موضة وجمال كويتية، و تعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة والأعمال التطوعية والخيرية و كل ما يتعلق في مجال الجمال والعناية والصحة، كما انها مؤهلة للعمل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق التدريب في مركز الخرافي وتحصيل شهادة معتمدة،